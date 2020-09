Stratégie : Vendre la France... vous avez une meilleure idée ?

Eux qui ont fait de la clientèle étrangère leur cible sont confrontés à des enjeux identiques : toucher la clientèle française et la convaincre de mieux découvrir son pays avec une vraie production intermédiée et commissionnable.



Une chance supplémentaire pour des agences qui s’interrogent sur les produits en rayon et sur leur survie.



Bien entendu, le tableau dépeint est loin d’être rose. Avec une TVA à 20% sur la marge, pas facile de faire sa pelote. Mais faute du poids des hôteliers, capables de tordre le taux de la TVA au niveau européen avec le soutien de “Chichi”, il faudra bien faire avec…



L’autre grand handicap c'est l’absence de plateformes technologiques, fonctionnelles et ergonomiques permettant le mise en machine des produits vendables. Mais la nature ayant horreur du vide, c’est une lacune qui devrait rapidement être comblée.



Le plus problématique restera le changement des mentalités. Même l’aiguillon de la crise et l’ardente obligation de la métamorphose nécessaire, n’auront de prise sur ceux que la pandémie, le confinement et la crise économique ont endetté.



Ceux qui ont dû ou devront à terme licencier, restructurer voire liquider leur entreprise, parce que les conditions d’exploitation ne seront plus viables.



Voilà pourquoi l’Etat devra plus que jamais continuer à voler au secours de nos entreprises dont la crise tertiaire ressemble, par certains aspects et notamment par son ampleur, à celle de la sidérurgie dans les années 70.



N’ayons pas peur des mots : c’est un véritable Plan Marshall qu’il faudra déployer pour sauver l’industrie touristique française, tous métiers confondus. Une industrie qui représente 8% du PIB et plus de 2 millions d’emplois.



Qu’on se le dise !