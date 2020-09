IATA appelle à la réouverture des frontières

Concernant l’assouplissement réglementaire, "le plus urgent concerne l’exemption de la règle du 80-20 sur les créneaux aéroportuaires, dite « on s’en sert ou on le perd »" .



Plusieurs gouvernements, dont ceux de la Chine, du Brésil, du Mexique, de Singapour, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, ont accordé des exemptions pour la saison d’hiver 2020 (octobre 2020 à mars 2021).



Pour IATA, la Commission européenne (CE) sous-estime l'ampleur de la crise. Cette dernière a déterminé que le trafic serait restauré dans une proportion de 75 % à 85 % du niveau de février 2020 (pré-COVID dans la plupart des marchés) pour la saison d’hiver. "C’est une position beaucoup plus optimiste que les scénarios de l’industrie" précise IATA. "De plus, la CE croit qu’accorder une exemption à la mi-octobre laissera suffisamment de temps aux compagnies aériennes et aux aéroports pour planifier en vue de ce qui apparaît déjà comme la période la plus difficile de l’histoire de l’aviation."



« Le retard de la Commission européenne à accorder une pleine exemption de la règle du 80-20 sur les créneaux pour la saison d’hiver de l’hémisphère Nord est néfaste pour tous. Les compagnies aériennes et les aéroports vont devoir se précipiter tandis que l’incertitude augmentera chez les consommateurs. Alors que la Commission revient après ses activités estivales, l’exemption pour une pleine saison devrait être en tête des priorités de l’aviation », affirme M. de Juniac.