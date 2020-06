IATA : le Cediv porte plainte sur le fond auprès de l’Autorité de la Concurrence

Les procédures mentionnées ci-dessus ont été engagées par les conseils du CEDIV, Mes. Dominique Grisay et David Sprecher A propos des avocats.



Me David Sprecher est avocat conseil du CEDIV depuis de nombreuses années et conseille les agences dans les matières de transport.

Il est également référent en régulation aérienne de parlements et Senior Lecturer de Droit du Tourisme et de l’Aviation au sein d’universités et d’écoles de commerce en France, Allemagne, Royaume Uni, Maroc et Inde.



Me Dominique Grisay est avocat au Barreau de Bruxelles. Il enseigne le droit européen à la Haute Ecole Francisco Ferrer et est professeur invité à l’Université de Bordeaux.

Il est très actif en droit de la concurrence européen, français et belge, et a également de nombreuses publications sur ce sujet à son actif. Depuis quelques années, il s’est particulièrement intéressé aux questions de concurrence liées au domaine des transports aériens.