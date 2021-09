IFTM Top Résa : Travel Insight renouvelle le Village des Influenceurs

Le village accueillera entre 7 et 10 influenceurs par jour.



- Le 5 octobre seront présents : Bruno Maltor, Léa Camilleri, Foodgasm, Mademoiselle Voyage, On met les Voiles, Nos Curieux Voyageurs et Floriane Lt



- Le 6 octobre le Village des Influenceurs accueillera : Fit Claire, Poqssi, Remi Camus, Valeriandalex, 1duvetpour2, Frenchadventurer, Hellolaroux, Best Jobers, L’oeil d’Eos et The Blonde Hills.



- La journée du 7 octobre les participants seront les suivants : Morgane adt, HealthylifeMary, CindyPoum, Confessions, Laugh_of_artist, Parisexplorer, Marion Bertorello, Sébastien Closuit, Elsa_Cyril et Blondie Baby.



- Et pour la dernière journée de l’IFTM Top Resa : le 8 octobre les blogueurs invités sont : Leadorablee, Poussine, Carolananas, Quentin Lafon, TOLT, Joowbar et les Coflocs.



Les 5 influenceurs présents en ligne sur la plateforme everywhere sont : One Day One Travel, La penderie de Chloé, Little Gypsy, Milkywayblueyes et Allons Rider.