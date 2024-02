Iana Alexandrov lance Des Routes et des Rêves by Iana

La quintessence même de son projet reste " la personnalisation de l'expérience client, associée à la création de séjours sur-mesure et de voyages expérientiels ".



Car plus qu'une agence de voyages, Des Routes et des Rêves by Iana se veut un véritable service de conciergerie de voyages.



"Je propose une véritable souplesse. Je noue des contacts très personnalisés avec mes clients, ce qui me permet de très bien les connaître et de savoir exactement ce qu'ils recherchent. Quand je travaille avec un client, j'essaie de me rendre indispensable ", résume Iana Alexandrov.



Epaulée par une assistance, elle dispose d'un bureau au sein des locaux de Xplorassur. Mais flexibilité oblige, Iana s'adapte et se déplace au gré des rendez-vous clients : "Je peux travailler et leur répondre de n'importe quel lieu".



La relation qu'Iana Alexandrov cultive avec ses clients va bien au-delà d'une simple relation commerciale. "Je connais leur vie, ils connaissent la mienne. Je suis joignable 24h/24. Ils peuvent me consulter pour un simple petit conseil, ou me faire partager leurs voyages... Pour les suivre et rester disponible, je suis sur plusieurs fuseaux horaires à la fois".



Une relation client poussée à l'extrême qui fidélise et qui est sa meilleure carte de visite : "Je développe ma clientèle grâce au bouche-à-oreille.



Mes clients cherchent l'exclusivité, et ils se font passer le mot lorsqu'ils sont satisfaits de leurs voyages".