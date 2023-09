Iberostar Selection Lanzarote Park, un resort 5 étoiles pour toutes les générations

Dans l’Atlantique, au large du sud marocain, les îles Canaries semblent figées dans un printemps éternel. Jardins tropicaux en panoramas lunaires, palmeraies luxuriantes en vignobles atypiques, cet archipel volcanique abrite des paysages grandioses. Bordées par une eau turquoise et cristalline, aménagées ou naturelles, volcaniques ou sablonneuses, les plages canariennes s’offrent à tous les publics en toutes saisons. Tout au long de l’année une température agréable et constante et un soleil qui brille au moins huit heures par jour font en effet des Canaries une destination « Quatre saisons ».



Chacune des îles possède son caractère. Le Groupe espagnol Iberostar multinationale 100 % familiale présente aujourd’hui Lanzarote. Sur cette île, la plus orientale, la plus volcanique et l’une des plus spectaculaires de l’archipel se situe l’un de ses fleurons : l’hôtel 5 étoiles l’Iberostar Selection Lanzarote Park. En bord de mer, il est conçu à la fois pour les couples et les familles avec enfants.

Iberostar est devenu une référence internationale en développant un tourisme plus respectueux de l’environnement et du bien-être de ses clients. Leader en matière de qualité il se différencie aussi en termes d’expérience clients. Sans jamais se reposer sur ses lauriers, l’entreprise travaille sans relâche sur l’amélioration de ses produits tout en misant sur l’innovation numérique.



Un resort pour petits et grands Premier hôtel construit par le groupe sur l’archipel des Canaries, il est situé au sud de l’île à quelques minutes de la paisible plage de « Playa Flamingo » sur la commune de Playa Blanca. Idéale pour les enfants en raison de la tranquillité de ses eaux et son sable fin, cette plage garantit des heures de distraction pour les petits et autant de détente pour les plus grands (Accès direct depuis l’hôtel). Quant à Playa Blanca, elle est considérée comme la station la plus récente et la plus moderne de l’île.



Transformé en 2016, l’Iberostar Selection Lanzarote Park conserve le même niveau de sophistication qu’à son inauguration en 1987. Il se distingue par l’originalité de son architecture. Le célèbre architecte César Manrique s’est inspiré des murs semi-circulaires de roche volcanique qui protègent naturellement les vignobles. Trois «zocos » intégrés dans le design du resort offrent une vue époustouflante sur l’océan Atlantique. Fleuris et verdoyants, plantés de palmiers locaux, ses jardins sont un véritable havre de tranquillité et une belle invitation à la détente.

Distractions, jeux et sports à foison Les activités sportives, les jeux et les divertissements s’adressent à tous, enfants et parents.



Répartis en fonction de leur âge, les enfants profitent des aventures offertes au « Star Camp ».

Monkey une jungle avec des jeux accueille les enfants de 4 à 7 ans. Dans le monde sous-marin de Dolphin les 8 à 12 ans observent la vie marine. Eagle demeure un lieu exclusif pour les adolescents de 13 à 17 ans. Tous découvrent leur créativité et développent leur curiosité en liaison avec la durabilité du mouvement « Wave of Change ». Ajoutez à cela un Aquafun avec 8 tobogans !



Pour les adultes, les couples et groupes d’amis, l’hôtel dispose d’un ensemble de 7 piscines, de courts de tennis, d’un programme Fit & Fun. Il donne la possibilité de pratiquer de nombreuses activités nautiques : paddle, surf, plongée en apnée, kayak, planche à voile, bateaux à fond vitré, excursions en catamaran (A proximité de l’hôtel).

Pour le bien-être et la relaxation, le Spa Sensations propose entre autres un circuit thermal avec piscine d’eau froide, fontaine de glace, bains à remous, hammam ainsi qu’une large gamme de soins et de massages.



À ne pas manquer : Le parc national de Timanfaya et ses fantastiques roches et champs de lave. Principale attraction de l’île, il se trouve à moins d’une demi-heure de route de l’hôtel.

Passer à table et choisir sa chambre Le choix est là avec deux restaurants, un Food Truck et 5 bars. Le Papagayo propose des buffets. Le Star Prestige séduit les gourmets les plus exigeants. Le Food Truck sert des gaufres, des hot-dogs, des tartes et des bières fraîches. Le Bar Jameos donne des spectacles nocturnes avec piste de dance et DJ. Le Pool Bar El Mirador près de la promenade maritime offre une vue exceptionnelle sur la mer. Le Sports Bar est parfait pour les évènements sportifs et le Pool Bar Star Prestige, sublime comme espace de détente avec la mer en ambiance sonore.



À savoir : offrir une gastronomie de haute qualité est l’une des principales priorités d’Iberostar.

Dans son engagement à fournir à l’ensemble de ses hôtels du poisson et des fruits de mer provenant à 100 % de sources responsables d’ici 2025 le Groupe Iberostar est en phase avec ses objectifs. En 2021 il atteignait les 88 % de consommation de produits de la mer responsables en Espagne et 70 % dans l'ensemble de la chaîne hôtelière. En 2018, l’hôtel avait été nommé selon TripAdvisor l’un des 3 meilleurs hôtels gastronomiques en Espagne.



Le resort dispose de 388 chambres claires et lumineuses d’une superficie de 30 à 36 m2 avec un balcon vue mer. Elles sont équipées de tout le confort moderne et à disposition d : cafetière Nespresso et bouilloire, Wi-Fi, télévision par satellite, téléphone, coffre-fort, air conditionné, salle de bains avec douche, peignoir, chaussons, articles de toilette et minibar (en supplément).



Et pour les clients qui viennent en couple ou avec des amis, les chambres Star Prestige assurent des services exclusifs et l’accès à des zones réservées.

La durabilité comme moteur et levier de l’entreprise L’ambition du groupe Iberostar est de devenir neutre en carbone d’ici 2030 en tirant partie de l’électrification, en augmentant l’approvisionnement en énergie renouvelable et en réduisant la consommation d’énergie de 35 %, horizon 2030 (par rapport à 2019). Et ces engagements ne sont pas nouveaux pour le Groupe.



En exemple : l'Iberostar Selection Lanzarote Park n'utilise pas de plastique à usage unique dans toutes ses activités. Pour atteindre ces objectifs des fontaines à eau ont été installées à chaque étage afin d'éviter que des millions de bouteilles en plastique soient utilisées et finalement jetées. En chiffres, au cours de la première année d'installation, 60 000 bouteilles d'eau en plastique ont été économisées. En outre, dans le cadre de son engagement à ne pas produire de déchets et conformément à son engagement en faveur de l'économie circulaire, l'hôtel dispose d'une équipe 3R (réduire - réutiliser - recycler) et des balances intelligentes pour mesurer les déchets alimentaires.



Par son engagement dans la durabilité, son architecture, son emplacement, la qualité de son offre et des services déployés par ses équipes, l’Iberostar Selection Lanzarote Park a reçu plusieurs prix. Citons parmi les plus récents le HolidayCheck Special Award 2022 décerné par le plus grand portail de voyage allemand HolidayCheck et le TripAdvisor Traveler’s Choice. Ce dernier place l’hôtel dans sa liste « Best of the Best », sa plus haute distinction !





Contacter un expert Iberostar Téléphone : 0805 54 33 24 - Du lundi au vendredi, de 9 heures à 20 heures

Email : iberostarpro@iberostar.com



Site pro : www.iberostarpro.com/fr

Site web : www.iberostar.com/fr



0805 54 33 24 - Du lundi au vendredi, de 9 heures à 20 heures

