Indonésie: l'archipel tease son nouveau visa électronique

l'objectif du mécanisme "TCA" est la relance économique entre les pays signataires, ces accords concernent donc avant tout les hommes d'affaires, les travailleurs qualifiés, les investisseurs et les fonctionnaires. Chaque étranger qui visitera l'archipel via le mécanisme "TCA" devra réclamer un visa électronique et avoir un garant en Indonésie

cette innovation est nécessaire pour rendre les demandes de visas plus flexibles, rapides et efficaces, tout en respectant la mise en œuvre des protocoles de santé. Il s'agit bien sûr d'un défi mais aussi d'une opportunité pour nous d'améliorer la qualité des services publics grâce à des procédures de service innovantes, qui procurent un sentiment de sécurité et de confort au public. L'une de ces innovations est réalisée grâce à l'application d'une demande de visa en ligne. L'application peut servir les demandes de différents types de visas, des visas de visite aux visas de séjour limité, avec une procédure simple et très facile à suivre, afin que la communauté des utilisateurs de ce service se sente en sécurité et à l'aise

Cet e-Visa devrait tout d'abord êtrecar, d'après le Ministre indonésien de la Justice et des Droits de l'Homme, Yasonna Laoly, "".Dans son communiqué relatif à la mise en place du système e-Visa, la Direction générale indonésienne de l'immigration ajoute que "".Il y a quelques semaines, Achmad Yurianto, directeur général de la prévention et du contrôle des maladies au sein du Ministère de la Sante, déclarait queet qu'il serait couplé à un résultat de test PCR.Plus de détails () à venir dans les prochains jours.Depuis le 2 Avril 2020, les autorités indonésiennes interdisent l’entrée et le transit sur le territoire aux étrangers, à l’exception de quelques catégories essentielles de voyageurs, les touristes étrangers ne sont toujours pas autorisés à entrer sur dans le pays. Le gouvernement indonésien a annoncé, après que l'ouverture internationale de Bali, prévue en Septembre dernier, ait été reportée à l'année prochaine en raison de la flambée des cas de Covid-19 sur l'île…