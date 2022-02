Innovation dans le MICE : les team building multisites, by Funbreizh

« Comme pour les jeux en visio, la création de cette gamme a nécessité un important travail de réflexion, cette fois pour trouver l’équilibre entre le présentiel et le distanciel », explique Pascale Barker, responsable des productions de l’agence et co-fondatrice. »



« Avec ces nouvelles activités, les points de rendez-vous sont multipliés dans des villes différentes et quelle que soit la distance, garantissent un moment de jeu partagé, rempli de convivialité et d’interactions . C’est une innovation très prometteuse car au-delà de l’originalité de ce concept, on peut espérer que cette gamme permette aux entreprises, engagées comme nous dans une démarche RSE , de penser l’organisation de leurs séminaires autrement » conclut-elle.



Funbreizh envisage ainsi pour les séminaires de printemps les premiers dossiers et en attendant, continue d’imaginer d’incroyables aventures.