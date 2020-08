Interhome lance un portail Partenaires pour les agents de voyages

Interhome annonce le lancement de son nouveau Portail Partenaires, pour faciliter le travail des agents de voyages, parmi les 50 000 appartements et maisons de vacances proposés en Europe.Le lien partenaire et l'identifiant ne changent pas, mais desont présents (nombre de pièces, type de logement, nombre d'étoiles, proximité de la mer, du centre-ville ou des pistes, vue sur mer, animaux acceptés, offres de dernière minute, etc.).La rubrique « Mes réservations » permet d'avoir un, pour suivre ses réservations, options et annulations.Les agences de voyages peuvent aussi, permettant aux internautes d'effectuer eux-mêmes leur réservation de location de vacances, sur laquelle l'agence percevra une commission.De nouvelles d'autres fonctionnalités telles queseront bientôt proposées.