Interview de Marie, Product & Sales Manager chez BALI SEKEN

Que pouvons-nous vous souhaiter ?



Marie : Oooh vous savez il y a plus compliqué comme vie.

Plus sérieusement, les équipes s’étoffent de plus en plus de semaine en semaine car le travail ne manque pas. Mais nous sommes ravis de pouvoir à nouveau faire rêver nos clients.

Petit message pour nos amis agents de voyages : N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et LinkedIn) mais également nos bureaux Masaya Wonderland aux Philippines et au Vietnam.

D’ailleurs, et promis je conclurai là-dessus, nous serons présents sur notre propre Stand à l’Iftm du 20 au 22 septembre prochain. Venez nous voir, nos équipes à destination feront le déplacement pour vous rencontrer.