Israël : Celestyal remplace l'escale d'Ashdod par Héraklion

"Trois Continents"

"Tout d'abord, en tant qu'entreprise, nos pensées vont aux personnes touchées par les événements en Israël.



Nous souhaitons que toutes les personnes touchées soient en sécurité et que la paix revienne rapidement dans le pays. Nous sommes en étroite coordination avec les autorités ; la sécurité et le confort de nos clients restent notre priorité absolue.



Sur les conseils de nos équipes internes et des autorités compétentes, nous avons décidé de remplacer temporairement Israël sur notre itinéraire des Trois Continents par la ville d'Héraklion sur l'île de Crète, jusqu'à la fin du mois de novembre de cette année.



Nos équipes contacteront les clients concernés pour les informer des mises à jour de leurs itinéraires et des dispositions supplémentaires qui ont été prises afin qu'ils puissent continuer à profiter de leur voyage".

