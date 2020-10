Israël : vers des îlots de tourisme à Eilat et Ein Bokek-Hamei Zohar ?

Après avoir reconfiné sa population en septembre, Israël prévoit plusieurs mesures d'assouplissement.



Les ministres du cabinet "Spécial coronavirus" ont approuvé la réouverture des établissements pour les jeunes écoliers à partir du 1er novembre, ainsi que l'assouplissement de certaines restrictions sur les entreprises telles que la coiffure et les salons de beauté et d'autres adresses ouvertes aux clients (avec jauge) ; et ce, dans le cadre d'un plan de réouverture complète en plusieurs phases.



La discussion relative à l'ouverture éventuelle de ‘’Zimmerim’’ (chambres d'hôtes) devrait se poursuivre lors de la toute prochaine réunion du cabinet, précise un communiqué de l'office de tourisme d'Israël.



Dans ce contexte, le Ministère Israélien du Tourisme avait soumis un projet d' "îlots du tourisme vert" sur la ville balnéaire d'Eilat et la zone hôtelière d'Ein Bokek-Hamei Zohar (région Judée-mer Morte) qui a été approuvée le 25 octobre par le cabinet spécial et par les différentes Autorités.