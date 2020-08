J-C Franchomme (CDMV) : “Sans des actions fortes, c’est la mort assurée des agences dans un avenir proche..."

TourMaG.com - Vous avez créé un Collectif de défense des agents de voyage. Quels sont les objectifs et la mission que s’est assigné le CDAV ?



Jean-Charles Franchomme : “Le CDMV existe depuis 2 ans, il a été créé à la base pour alerter sur des structures ou personnes proposant la para-commercialisation de produits touristiques en toute l’illégalité.



Nous comptions au 11 Juillet, 700 membres. Étant co-administrateur du groupe HelpDesk sur Facebook, avec Fabian et Myriam , je me suis aperçu lors de la tentative de UFC de faire tomber l'ordonnance que de nombreux sujets liés à la défense de nos métiers ressortaient sur le Help Desk.



J'ai donc décidé de réorienter le groupe Facebook CDMV vers un Think Thank lié à la défense de nos métiers. A ce jour en 1 mois et demi, nous sommes passés de 700 à plus de 3000... c'est dire si il y a un réel besoin.



Dans un premier temps, l'objectif était de maintenir le moral des troupes en étant au plus près de la profession mais surtout de nous faire entendre auprès de nos instances, des médias et de l'état.



La priorité est de préserver au maximum notre secteur et de limiter les dépôts de bilans. Dans un second temps nous estimons qu'il y aura à faire un énorme travail de communication et de valorisation de nos métiers auprès du grand public.

La crise actuelle a démontré que nos métiers souffrent d'un déficit d'image et de beaucoup d'idées reçues."