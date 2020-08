Jean-Pierre Mas (EDV) : "Nous devons éviter la faillite globale du secteur..."

Il y a deux sujets, mais qui ne sont pas la priorité des priorités.Tout d'abord, nous avons toujours cet irrespect des compagnies aériennes, vis à vis du règlement européen. Mais sur ce point certaines ont régularisé leur situation.Pour les récalcitrantes, il y aura sans doute des actions des clients et non des syndicats, pour contraindre les compagnies à respecter celui-ci.De plus, il existe toujours un déséquilibre sur les relations que nous avons dans le cadre des contrats entre IATA et les agences. A ce niveau, il n'y a pas de discussion.Nous nous attendions à une rentrée positive, avec une légère reprise, un relâchement sur l'ouverture des frontières.Rappelez-vous, nous nous attendions à une régularisation de la situation. Sauf que nous n'avons aucune visibilité.Quand vous regardez les destinations hivernales, que sont la République Dominicaine, les USA, le Canada et l'Île Maurice,Même s'il y avait une volonté des Français de voyager cet hiver, nous ne pourrions pas répondre à leurs demandes.Je suis très pessimiste sur les semaines et mois à venir.Notre pays s'en est plutôt bien sorti, notamment pour les destinations balnéaires, montagnes et rurales.Par contre l'hôtellerie de luxe, privée de la clientèle étrangère, a connu une saison catastrophique.Le tourisme urbain a subi une très forte baisse, car ce genre de voyage est le fait de touristes étrangers, venant découvrir Paris ou les grandes villes de notre pays.avec des conséquences très importantes sur l'emploi.Nous devons trouver des moyens de soutenir le secteur et la reprise lorsque nous aurons la possibilité de voyager dans le monde.Je ne ferais pas de commentaire concernant votre première question.Et sur la deuxième,Si je vous dis que je n'étais pas inquiet, je serais bien le seul à penser comme cela.