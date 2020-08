Production : les agences de voyages auront-elles quelque chose à vendre cet hiver ?

Une reprise que n'attendait pas vraiment le président-fondateur de TourCom.



" Nous avons fait à peu près ce que j'avais prévu, c'est-à-dire entre 10 et 15% de notre chiffre d'affaires 2019.



Nous n'avons fait que faire et défaire à cause des compagnies aériennes, c'est un vrai cauchemar à ce niveau, " peste Richard Vainopoulos.



L'été n'a rien changé, pas même les réservations à la dernière seconde, les programmes de vols ont été constamment modifiés, voire même annulés.



Après un mois de juillet dynamique, ces derniers jours certains transporteurs ont dû supprimer des liaisons pour faire face aux restrictions gouvernementales.



Ryanair a, par exemple, rétropédalé en annonçant la semaine dernière une réduction de 20% de son offre en septembre et octobre, en raison d'une demande atone.



Et d'ailleurs, celle-ci se fait toujours désirer du côté d'Univairmer.



" L'activité est toujours assez réduite. Le mois de juillet n'a pas été trop mauvais, avec 32% de notre chiffre d'affaires habituel, mais août a été plus compliqué avec seulement 24%, " confie Jean Dionnet.



Malgré les réouvertures des frontières européennes et l'envie de voyager, la demande n'a pas été au rendez-vous, bien au contraire.



Un calme plat qui devrait perdurer même à la rentrée, reprise de l'épidémie ou non.



Alors que le patron du réseau du sud-ouest avait anticipé une reprise située en 40 et 45% de son activité, en septembre, il ne fait plus de doute que le début de l'automne ressemblera à un été indien.



" Je ne sais pas si nous atteindrons cet objectif. Avec les craintes véhiculées par les médias, les restrictions puis la crise économique... Je ne suis pas certain que nous connaissions une reprise à la fin de l'année 2020, " souffle le président du groupe Univairmer.



Une analyse partagée du côté des EDV. " Nous nous attendions à une rentrée plus positive mais nous n'avons aujourd'hui aucune visibilité sur les destinations long-courriers de l'hiver prochain, " explique Jean-Pierre Mas.