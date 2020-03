Différer les déplacements à l'étranger : le lundi noir de la distribution en France

Pour une fois, le Vieux-Port de Marseille affichait un visage grisonnant, la pluie tombée la veille mouillait les pavés et les badauds étaient rares.



La sinistrose ambiante ne s'est pas arrêtée aux portes des agences de voyages, bien au contraire.



Pour une fois, l'Olympique de Marseille n'y est pour rien. La raison est à chercher plus haut, dans la mal aimée Capitale, qui se voit s'attirer les regards accusateurs des professionnels du tourisme.



"Le gouvernement par cette décision prend des mesures sans saisir la réelle portée et les conséquences qu'elle aura derrière, " peste une responsable d'agence ayant préféré garder l'anonymat.



" Nous sommes dans le dur. Depuis ce matin nous recevons beaucoup d'appels, " A mesure que les portes se referment ou s'ouvrent, le discours sera le même.



Dimanche aprés-midi, le Quai d'Orsay indiquait qu'il était préférable de différer les déplacements à l’étranger, dans la mesure du possible. Une telle communication ne pouvait provoquer qu'une tempête.



" Il y a énormément d'inquiétudes de la part des clients. Je ne vais pas vous le cacher, depuis ce matin les appels ne concernent que le coronavirus. Nous sommes arrivés à un tel point, qu'une personne m'a appelé pour savoir s'il y avait un risque à survoler un pays ayant un foyer, " rigole jaune, un autre gérant.



Après la Chine, la Corée du Sud, dorénavant toutes les destinations asiatiques sont atones, les voyageurs s'en détournent, mais pas seulement. Le Covid-19 est non seulement une excuse pour ne pas partir, mais il provoque un effondrement de la demande.



Face à une nouvelle crise qui s'annonce, l'ensemble des personnes interrogées ont préféré conserver l'anonymat, un peu plus au nord, l'ambiance n'est guère plus réjouissante.