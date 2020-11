JAL Voyages ECOTOURISME AMAZONIEN

JAL Voyages est une agence réceptive spécialisée dans l’écotourisme en Guyane.

Nous vous invitons à découvrir l’ensemble des sites touristiques de la Guyane : Marais de Kaw, Maroni, Approuague, Oyapock, Kourou, Crique Gabriel, Îles-du-Salut, Îlet-la-mère, Cacao…

Nos vous accueillerons dans nos différentes structures d’hébergements (Ecolodge flottant au Marais de Kaw et Amazone Lodges Oyack) qui sont modulables selon que vous soyez seuls ou en groupe, que vous veniez vous détendre, découvrir ou participer à un séminaire.



Notre équipe sur place vous fera partager sa passion pour la Guyane.

Vendredi 20 Novembre 2020

Dénomination :

JAL Voyages



Date de création :

1980



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM973120005



JAL Voyages est une agence touristique réceptive fondée depuis plus de 30 ans en Guyane.



Notre but est de vous faire découvrir l’ensemble des sites touristiques de l’amazonie européenne.



Depuis 40 ans, nous sommes spécialisées dans les séjours de découverte de la Réserve Naturelle des Marais de Kaw et depuis 4 ans, nous travaillons au développement touristique dans l’Est Guyanais – Roura - Kaw.



Nous mettons tout en œuvre pour proposer un tourisme authentique et respectueux le plus possible de l’environnement.







• Nous sommes une agence touristique avec plus de 30 ans d’expérience dans le marché.



• Nous contribuons au développement durable en préservant l’environnement et le bien-être des populations locales.



• Nous concevons des équipements ayant un faible impact socio-environnemental, afin de minimiser les impacts du tourisme sur notre région.



• Possibilité d’effectuer des circuits sur-mesure pour le confort et budget de tous.





En couple

En famille

Gay friendly

Groupes

Groupes scolaires

Incentive

En solo

PMR

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Autotour

Circuit

Congrès

Eco-responsable

Hébergement

Meeting

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

Aventure

Culture

Culture et patrimoine

Découverte

Navigation

Observation animale

Randonnée

Vélo





• ECOLODGES FLOTTANTS AU MARAIS DE KAW

Pour les amoureux de la nature, une découverte inoubliable. Balade en pirogue sur les marais de Kaw, observation d’une multitude d’oiseaux (hérons cocoïs, grande aigrette blanche, jacanas et l’hoazin!...) et de nuit pour l’observation des caïmans et des cabiais.



- Choix entre plusieurs formules.

- Possibilité de dormir sur place (en lit ou hamac, en chambre privative ou en suite).

- Pas de limite d’âge.

- Repas inclus.

- Guides qualifiés et passionnés de la nature.



Tarifs à partir de 80€/adulte. – Chambre privatif à partir de 45€/nuit



• VISITES GUIDÉES SUR LES SENTIERS DE LA ROUTE DE KAW

C’est par cette très belle route des collines de Kaw (50 km) que l’on peut rencontrer certains animaux recensés (312 espèces d’oiseaux, 101 espèces de mammifères, 70 espèces de reptiles, 47 espèces d’amphibiens).



Ici 4 sentiers sont à faire absolument : Le sentier de la Réserve Trésor, le Sentier des Coqs-de-Roche , celui de la Falaise au ficus et ses racines et celui de la roche Gravée amérindienne.



• LES ILES DU SALUT

Les Îles du Salut sont constituées de 3 îlots : Île Royale , Île Saint-Joseph et Île du Diable. C’est aujourd’hui l’incontournable en Guyane, avec son patrimoine culturel et historique mais aussi par sa faune et flore.



Traversée aux Îles du Salut en voilier ou avec la Navette Maritime.

Tarifs à partir de 45€ / adulte.



Horaires : Du mardi au samedi de 9h-17h et le lundi de 8h30-13h30.

Jours d'ouverture : Du lundi au samedi.

Langues parlées : Français - Portugais - Anglais.



Vos contacts :

Jean-Louis ANTOINE

Directeur

jal@jalvoyages.fr / jal@jalvoyages.com

Mobile : +594 (0)6 94 23 44 37



L'agence : +594 (0)5 94 31 68 20 / +594 (0)5 94 28 05 37



Adresse postale : Rue Yago – Bord de l’Oyack Roura



Site web : www.jal-voyages.com



