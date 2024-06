JO Paris 2024 : "On hasarde de perdre en voulant trop gagner" 🔑

Les hôteliers auraient sans doute dû regarder un peu plus dans leur rétroviseur pour en tirer de bonnes leçons. A Londres, en 2012, les prix des chambres avaient certes flambé mais les taux d’occupation était en forte chute et la concurrence des AirBnb n’était pas aussi forte.



L’agence On Location, qui a l’exclusivité de la vente de billets avec prestations pour assister à la cérémonie d’ouverture ou aux épreuves, semble aussi avoir du mal à écouler ses forfaits, en partie à cause de tarifs jugés prohibitifs.



Il faut par exemple débourser 1.800 euros pour s’offrir le package Riverside Party qui comprend un billet garanti en catégorie B pour la cérémonie d’ouverture et l’accès à Clubhouse 24 la veille de la parade sur la Seine.



L’effet d’aubaine ne s’est pas concrétisé. Il ne reste plus qu’à espérer que l’évènement soit une réussite – mais pourquoi en serait-il autrement - pour que l’après JO signe le retour en force des visiteurs.



On pourra alors le dire sans se tromper : Paris valait bien cette fĂŞte.