JO : attention aux pratiques illégales de certains hôteliers

"refaire la cerise"

"Ces consommateurs, notamment des Allemands, des Hongrois, des Néerlandais, et des Danois, nous ont contactés car ils ont reçu une notification de leurs hôtels indiquant une modification des tarifs, revus à la hausse, où une annulation de ces réservations

Certains hôteliers français voudraient ils sesur des réservations déjà effectués et jugées pas assez juteuses, à 3 mois des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris (JO 2024) Ces pratiques sont-elles illégales ? ou pas ?Depuis le mois de janvier, et notamment en avril, le Centre Européen des Consommateurs France (CEC) reçoit de multiples plaintes de consommateurs européens qui constatent des annulations ainsi qu'une hausse inopinée des prix sur des réservations effectuées il y a plus d'un an à l'avance, voire davantage." expliquechargée de communication au CEC.