JeVendslaFrance&l'OutreMer : la feuille de route du CEDIV pour les mois à venir

Déjà parlons de la période de Pâques qui sera un test grandeur nature. Si l’état sanitaire de la France le permet, nos concitoyens risquent de se déplacer dans les régions les plus attractives, proposant une palette d’activités culturelles et de loisirs pour tous les publics.



Il faut donc que les mises en marché s’opèrent très rapidement (ce mois-ci) même si la tendance constatée est une prise de décision très tardive et on peut dire «de toute dernière minute» nous devons avec la connectique de nos agences et nos outils technologiques pouvoir répondre de façon fiable à toutes les demandes.



Ceci suppose une campagne virale d’informations pour mettre notre intermédiation, bien visible, dans la boucle de la relation commerciale avec le client.



Des systèmes simples, fiables et rassurants avec une démarche très volontaire basée sur une grande flexibilité en cas de mesures sanitaires restrictives pouvant dénaturer l’attractivité des propositions faites au marché.



Sur le plan commercial, il faut que les distributeurs trouvent avec leurs partenaires commerciaux des formules créatives, très incitatives et non pénalisantes sur le plan financier en cas de mesures qui empêchent ou dénaturent profondément le voyage à l’exemple de ce qu’il existe depuis quelques jours en Allemagne.



Le but étant avant tout de rassurer nos clients, comme le confirme la dernière étude du Welcome City Lab. Les consommateurs plébiscitent la Bienveillance, l’Assurance et la Réassurance. C’est faisable, il faut oser et se parler….beaucoup se parler !