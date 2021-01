Jean Castex : les remontées mécaniques n'ouvriront pas tout de suite, les restaurants pas avant mi-février

"Il n'est pas question de baisser la garde" ajoute le Premier Ministre.



"Nous devons maintenir les mesures en vigueur et les renforcer si nécessaire en fonction de l'évolution sanitaire. La 2e vague est toujours là. Nous sommes loin des 5000 cas par jour et la pression hospitalière reste importante".



Pour y parvenir, le premier ministre a ainsi décidé de maintenir les activités et les équipements qui sont aujourd'hui fermés : "musées, cinéma, théâtre, équipements sportifs ou de loisirs ne connaitront aucun assouplissement au moins jusqu'à la fin du mois".



Les conditions du reprise début février seront concertées avec les différents acteurs début février avec une méthode " encadrée et progressive" a souligné Jean Castex.



"Nous ferons un point le 20 janvier prochain".



Il en va de même du secteur sportif et pour les stations de ski. "Les remontées mécaniques ne pourront pas rouvrir tout de suite" a lancé le premier Ministre.



"Il serait prématuré de prendre une décision aujourd'hui. Nous ferons un point le 20 janvier à deux semaines du début des vacances scolaires"