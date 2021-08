Jean-Pierre Mas (EDV) : "Le monde entier va exiger le vaccin pour voyager, cela aura le mérite de la clarté"

TourMaG.com - Face à cette pandémie, à quoi ressemblera, selon vous, le tourisme de demain ?



Jean-Pierre Mas : La crise a freiné l’activité et accéléré les mutations. Des sites ou régions touristiques ont découvert l’impact positif de l’absence de touristes sur la nature et l’environnement et ses incidences négatives sur l’économie, les revenus des habitants et leur vie quotidienne. Par ailleurs notre secteur est ciblé, souvent abusivement, pour son impact sur le réchauffement climatique.



Même si je ne crois pas à l’abstinence en matière de voyages, on pourrait s’orienter vers davantage de sobriété : des voyages plus longs, plus lents plus riches sur le plan sociétal et culturel, plus curieux… et moins fréquents.



Contrairement à ce que disent les tenants du « tourisme élitiste », comme au temps des wagons-lits et des madones du sleeping, le droit aux vacances est un acquis social ; le « tourisme de masse » a un avenir lié à l’évolution du temps libre qui a été multiplié par 6 en un siècle et qui ne cesse de croitre sous l’effet de l’allongement de la vie en bonne santé . Ce tourisme-là peut parfaitement être respectueux des cultures et de l’environnement, être « responsable ».