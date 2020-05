Jean-Pierre Mas : "Si les garants ne peuvent faire face, l’Etat prendra le relais..."

J’ai lu la tribune de Marc Alardeau (LIRE) et les contributions qui l’ont suivie.Elles appellent 4 remarques :Tout professionnel peut choisir de ne pas l’appliquer et de rembourser à ses clients, dans les 14 jours suivant l’annulation, toutes les sommes perçues, comme le prévoit la loi.une telle crise sanitaire et obtenir qu’en cas de « force majeure extrême » les clients ne soient pas remboursés ne résiste pas à l’analyse :- Prévoir une telle crise nécessitait un talent que nous n’avons pas. Il semblerait que nous ne soyons pas les seuls.- Les clients auxquels on confisquerait définitivement les acomptes pourraient devenir d’autant plus rancuniers que nous serions les seuls à le faire.Si les garants ne pouvaient pas faire face à leurs engagements c’est l’Etat qui prendrait le relais comme cela s’est fait en Allemagne lors du sinistre Thomas Cook, puisque la garantie financière des deux garants de Thomas Cook était plafonnée.