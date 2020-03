Jean Pierre Sauvage (Bar) : une situation "économiquement désastreuse pour l’industrie du tourisme"

« Le principe nécessaire de la protection de la santé ne doit pas se transformer en un principe absolu conduisant à une destruction massive de l’économie et de l’emploi » .



Voilà en somme le ressentiment général des leaders des industries aéronautiques et touristiques qui connaissent un début de semaine agitée.



« Les récentes annonces émanant du Quai d'Orsay et relayées par le Directeur de ARS lors de sa conférence de presse de ce dimanche soir préconisant de ne pas voyager au-delà des limites de l'Europe nous paraissent incohérentes et économiquement désastreuses pour les transporteurs aériens ainsi que pour l'industrie du tourisme et les voyages d’affaires » , nous explique b[Jean-Pierre Sauvage à la tête de l’association de compagnies aériennes Bar France ( Board of Airlines representative ).