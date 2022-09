Quand ADP se tire une balle dans le pied...

"Appeler les voyageurs aérien à prendre l’avion plus raisonnablement ou quand le politiquement correct revient à marquer un but contre son camp...



Que signifie l’invitation faite aux voyageurs à prendre l’avion plus raisonnablement ?



Que signifie l’affirmation que le métier d’ADP n’est pas de faire accroitre le transport aérien au risque de s’attirer les foudres de ceux qui estiment qu’il faut décarboner l’aérien ?



Cela justifie t-il d’affirmer que si demain le trafic devait décroitre cela ne serait pas une tragédie existentielle pour ADP ? Quid dès lors de l’avenir des compagnies aériennes, ses clients ?



Belle manière de se tirer une balle dans le pied ou pour reprendre une métaphore footballistique de marquer un but contre son camp, à moins d’être victime d’une variante du syndrome de Stockholm d’où est originaire une certaine pythie scandinave tenante d’une théorie conduisant à la mort du transport aérien."