Slot : IATA demande une modification des règles aériennes

Les régulateurs ont déjà dérogé aux règles relatives aux créneaux horaires sur une base continue pendant la crise COVID-19, principalement pour les opérations à destination de la Chine et de la RAS de Hong Kong. Toutefois, compte tenu des nouvelles flambées récentes, cette dérogation n'est plus limitée aux marchés asiatiques. Sans la certitude que ces dérogations seront maintenues pour la saison d'été (ou la saison d'hiver dans l'hémisphère sud), les compagnies aériennes ne sont pas en mesure de planifier suffisamment à l'avance pour assurer une composition efficace des équipages ou le déploiement des avions, précise encore IATA.



"Les recherches de l'IATA ont montré que le trafic s'est effondré sur les principales routes asiatiques et que cela se répercute sur l'ensemble du réseau de transport aérien dans le monde entier, même entre les pays qui n'ont pas connu de flambées importantes de COVID-19.



Il existe des précédents de suspension des règles d'utilisation des créneaux horaires et nous pensons que les circonstances exigent à nouveau une suspension. Nous demandons aux régulateurs du monde entier d'aider le secteur à planifier l'urgence d'aujourd'hui et la reprise future du réseau en suspendant temporairement les règles d'utilisation des créneaux" , a déclaré Alexandre de Juniac, directeur général et PDG de l'IATA.