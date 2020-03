#JesuisAgentdeVoyages : Professionnels jusqu'au bout des ongles ! chroniques du temps du coronavirus

TourMaG.com va raconter le quotidien des professionnels du tourisme, confrontés à la plus grave crise de leur existence. Des professionnels qui se battent sans relâche pour leurs clients dans la détresse. Nous avons adopté le hashtag : #JesuisAgentdeVoyages pour rendre hommage au dévouement de ceux dont on méconnaît le métier et que l'on peut aussi considérer un peu comme des "Héros du quotidien"

Rédigé par La Rédaction le Samedi 21 Mars 2020

Ils sont vilipendés, insultés, dénoncés sur les Réseaux sociaux comme de vilains profiteurs qui ne songent qu'à garder l'argent des pauvres voyageurs.



TourMaG.com a décidé de combattre cette image en relayant le hastag : #JesuisAgentdeVoyages.



Nous on connaît des professionnels qui se battent à longueur de journée pour rapatrier leurs clients (souvent à leurs frais), qui essayent tant bien que mal de répondre au flot de sollicitations des voyageurs paniqués... et souvent agressifs.



Beaucoup travaillent H24 et 7/7, sans relâche face à une crise sans précédent et dans lequel ils vont peut-être y laisser leur peau.



Ils se battent avec des Compagnies aériennes qui baissent pavillon, des help desk fantômes, des services de réclamations inexistants...



Il est temps qu'on rende hommage à ces femmes et ces hommes qui acceptent même, alors que ce ne sont pas leurs clients, de dialoguer et d'assister et soutenir les voyageurs en détresse dans le Groupe HOT LINE by TourMaG.com,. Respect !



Voyagistes, agents de voyages, réceptifs... nous allons leur donner la parole pour qu'ils racontent comment ils vivent au quotidien ces instants tragique , leurs doutes et leurs espoirs.



Voici en guise de préambule, un texte anonyme. Tout est dit !



#FaireFace : Coup de gueule du jour d'une profession oubliée... (anonyme) Cette crise met à jour d'innombrables difficultés dans tous les domaines, tous les métiers, et le notre est loin d'être épargné !

Nullement comparable à ce qui vit le personnel médical, évidemment. Mais en ce moment même les nerfs de milliers d'agents de voyage et TO sont mis à rude épreuve.



Au chômage partiel ou total, confinés comme tout le monde (certains ont aménagé une agence de fortune dans leur salon), ils restent connectés (portable perso, fixe perso, mails, messenger, groupe facebook pour se soutenir les uns les autres, WhatsApp pro et avec des clients en ligne...) H24/J7 depuis chez eux, ils se plient en 4 pour assurer le meilleur service à leurs clients et doivent ainsi :



✈️ trouver des vols pour rapatrier leurs clients éparpillés aux 4 coins du monde

↪️ les faire rentrer dans les meilleures conditions

🕗déjouer les fermetures des frontières qui tombent chaque heure/minute

🔙 retrouver une solution de rechange au vol qui était ok y'a 1 heure et qui ne peut plus atterrir ici ou là car une nouvelle frontière est fermée aux français



☎️joindre les clients pour leur expliquer que la situation d'il y a 10mns a changé

🔈joindre des fournisseurs et des compagnies aériennes débordés et injoignables

📌rassurer les clients en perdition

🧳 s'assurer qu'ils sont bien prix en charge



🖇rassurer la famille restée ici qui n'arrive à joindre que l'agence et pas les membres de leur famille

📝prévenir des prochains départs annulés

📚répondre aux clients qui partent cet automne et s'inquiètent de savoir sur les serviettes sont incluses (le vrai sens des priorités, ils doivent nous voir dans le canapé avec un mojito 🙄!)

...et la liste est longue.....



Et surtout expliquer :



💵 à ceux qui ont "perdu" les visas qui ne sont jamais remboursés que certains ont perdu plus qu'un visa, que d'autres vont perdre leur boulot, leur vie....

⚖️ à ceux qui nous menacent à coups "d'avocats" d'être des "voleurs" car nous avons encaissé leur argent (nous avons payé les fournisseurs, les compagnies pour que vous puissiez partir, (donc non, ne tentez pas un casse en agence, vous ne trouverez rien dans le coffre)

🦠 à ceux qui n'ont toujours pas compris que cette situation est inédite pour tout le monde et que nous ne faisons toujours pas de miracle



📰expliquer que les articles lus dans les journaux sont écrits par des journalistes qui n'ont vérifié aucune information au préalable et surtout qui n'ont aucune notion des conséquences de leur inepties

⚖️que les voyages seront reportés et NON remboursés car tout simplement sans trésorerie tous les acteurs du tourisme sont morts demain, et enterrés avec vos deniers.

(Un décret a dû être voté en ce sens pour protéger nos professions, c'est dire si c'est du jamais vu) et les modalités seront connues ultérieurement quand tous les français seront rentrés sains et saufs et que nous auront soufflé un peu et évalué les dégâts.



Alors un grand MERCI 💗



🙏 à tous ceux qui nous ont fait, nous font et nous referons confiance,

🙏 à tous ceux qui savent que notre moral et physique sont mis à rude épreuve et qui nous soutiennent

🙏 à ceux qui savent que la santé prime sur tout le reste

🙏 à ceux qui sauront reconnaître le travail abattu

COURAGE à tous les collègues, prenez soin de vous malgré tout !



On en a traversé des épreuves (guerre du Golfe, 11 septembre, tsunamis, volcans, problèmes politiques, climatiques, attentats, faillites....liste non exhaustive) on s'est toujours relevé, et j'espère que ce 🤬 de 🦠n'aura pas notre peau !!

