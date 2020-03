JesuisAgentdevoyages - IV. Prêt à Partir : "Même avec les reports, il y aura un gros manque à gagner..."

TourMaG.com - Quel sera l’impact financier pour votre Groupe ? Etes-vous en mesure de tenir ?



F.P. : "Difficile de chiffrer à ce jour l’impact de cette crise, mais probablement entre 50 000 et 100 000 € par agence.



Nous en exploitons 80. Grâce aux aides de l’Etat, nous tiendrons plusieurs mois. Ce qui m’inquiète encore plus que notre trésorerie, c’est comment la machine va-t-elle se remettre en route, et qui survivra à cette crise.



C’est quand la marée se retire qu’on voit ceux qui ont un maillot de bain. La solidarité est un mythe : après une telle crise vous avez deux alternatives, manger ou être mangé. Je me bats avec mes équipes pour ne pas être dans la seconde catégorie.



Côté transports, les collectivités locales nous soutiennent assez largement : le transport non roulé sera généralement payé à hauteur de 70%. On va y laisser des plumes, mais on survivra."



TourMaG.com - Quelle est votre position sur la question des reports et des remboursements ?



F.P. : "C’est à mon avis une bonne solution que cet « à-valoir » valable pendant un an. Nous refusons tout remboursement, ce qui n’est pas toujours bien compris de la part de nos clients.



En revanche, certains partenaires nous demandent de régler des soldes de voyages avec des dates de départ en avril. Nous savons tous que ces voyages ne partiront pas.



Les clients ne nous paieront pas les soldes de ces voyages. Il est injuste et absurde, de la part des TO et croisiéristes, de nous demander de régler le solde de voyages qui ne partiront pas."



TourMaG.com - Avez-vous réglé les fournisseurs pour les départs de février et qu’anticipez-vous suite à l’ordonnance sur l’à-valoir ?



F.P. : "Nous nous apprêtons à régler à nos fournisseurs l’ensemble des sommes dues au titre des départs de février 2020. Et nous réglerons le moment venu les quelques départs de mars.



Nous conservons les acomptes de nos clients en espérant pouvoir les faire partir rapidement. Plus ils tarderont à repartir, plus nous y perdrons. Ma crainte, ce sont les disponibilités et le prix des voyages futurs."