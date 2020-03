JesuisAgentdevoyages - IX. "Il ne faut pas renoncer aux vacances de nos clients et leur proposer des solutions"

J’en ai déjà rapatrié six et tout s’est bien passé, j’ai même pu pré-réserver des voitures de location pour certains.Quand les clients vous appellent de Paris on peut souffler :)Il m’en reste deux encore sur le terrain, croisons les doigts mais ils sont grands voyageurs, donc je suis confianteLà c’est autre chose car nous sommes actuellement à l’arrêt, nous rapatrions, faisons des changements mais ne gagnons rien.Pour le moment cela passe, mais qu’en sera-t-il dans 2 ou 3 mois ? Pour ma part, je ne sais pas, même si je ne me sens pas trop en danger.Je suis confiante et j’ose espérer que les gens partiront en vacances après ce virus. Je ferai mon possible pour trouver des solutions adaptées et sans proposer des choses à des prix astronomiques, pour que les gens oublient et respirent à nouveau un vent de liberté.Mon autre inquiétude c’est que nous sommes déjà affaiblis, moi et d’autres agences d’ un collectif et que nous attendons déjà une somme d’argent que l’on nous a volée, escroquée, et que notre force restait d’être encore en vie... mais qu’en sera-t-il dans 2 mois ?