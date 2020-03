JesuisAgentdevoyages - XI. Eric&TheTrip : "Il y aura un avant-après coronavirus"

Il s'agit d'un voyage au Vietnam pour un couple qui partait initialement du 7 au 22 mars (combiné Vietnam-Angkor, via réceptif, vol inclus).



- 07/02 : Cathay Pacific informe qu’en raison du coronavirus, les vols risquent d’être modifiés : résultat refonte de leur programme, le coronavirus est présent à Hong Kong, pas encore en Europe.



- 08/02 : modification du vol aller Hong Kong-Hanoï obligeant de passer la nuit à Hong Kong et donc de modifier le programme à l’arrivée en lien avec mon réceptif.



- 09/02 : refus des clients et donc re-protection sur un autre vol (modification le jour du départ).



- 12/02 : pour le vol retour, suppression des vols via Gatwick, et donc reprotection via Heathrow ; erreur de Cathay qui oublie de modifier ensuite le vol Londres-Genève (changement aéroport).



- 24/02 : l'employeur de la cliente impose la quatorzaine si elle transite par Hong-Kong.



- 04/03 : remboursement des vols (autorisé par Cathay) et reprotection via une autre compagnie (Thai) pour éviter le transit Hong-Kong et donc re-modification du programme avec le réceptif.



- 07/03 : la cliente reçoit un mail via le portail Ariane à l’aéroport alors qu’elle a déjà enregistré, lui signifiant le risque d’être mis en quarantaine à l’arrivée et m’appelle. Après un entretien avec le réceptif, la consultation du mail du MEAE, la cliente prend la décision de partir quand même.



- 09-10-11 mars : début du séjour, les sites se ferment les uns après les autres et malgré les modifications apportées par le réceptif pour s’adapter à la situation les clients manifestent leur désir d’écourter le voyage.



- 13/03 : les touristes deviennent indésirables dans le pays ; les clients veulent absolument rentrer.



- 14/03 : je parviens avec Aerticket, mon fournisseur billetterie (je ne suis pas IATA), à trouver un vol retour Hanoï passant par Bangkok avec un faible supplément.



- 14/03 : appel de la famille inquiète par rapport à la situation au Vietnam qu'elle a pu voir dans les médias.



- 15/03 : vol Hanoï-Bangkok-Vienne-Genève et retour le 16 mars au matin avant que le Vietnam ne ferme ses frontières.



- 16/03 : arrivée en France et début du confinement le jour même…



Durant toute cette période, j'ai envoyé 50 mails, 200 messages WhatsApp à la cliente, 150 au réceptif, j'ai passé une dizaine d’appels téléphoniques, avec échange-réassurance avant le départ et pendant le séjour. J'ai passé mon temps à évaluer en permanence la situation avec la cliente et le réceptif.



J'ai consulté de manière quotidienne le site du MEAE pour le Vietnam, celui de l'ambassade de France à Hanoï. J'ai effectué 5 modifications de vols ; les modifications de vols et le retour ont été anticipés.



Résultat : zéro surcoût pour la cliente (vs situation actuelle avec tarifs exorbitants) ; une partie des prestations locales perdues (l'assurance ne fonctionne pas) et négociations en cours avec le réceptif pour voir ce qui pourrait être récupéré.



J'ai la chance d’avoir des relations étroites et de confiance avec mes clients et partenaires (réceptifs), sans intermédiaires, qui risquent à un moment donné de rallonger les processus de décision.



Durant toute la période, j’ai eu des questions sans réponse. J'ai pu compter sur l’aide du groupe Helpdesk et même Guillaume Linton, directeur général d'Asia, qui a répondu à une de mes questions, vu que l’on n’est pas forcement spécialisé en rapatriement, rebookings vols, etc.



L’essentiel c’est d’avoir les bons contacts, pas forcément la technicité. J’ai eu la chance au cours de mon parcours professionnel, qui n'était pas dans le secteur du voyage, de gérer des petites situations de crise, avec des réflexes d’ancitipation-prise de décision rapide. C’est utile dans ce type de situation...



Et pour finir sur la « valeur ajoutée » d’une agence de voyages, mes clients partis au Vietnam ne se la pose plus.