Eric & The Trip, candidat aux Césars du Voyage Responsable

« Eric & The Trip s’engage à être une agence de voyages transparente, ouverte d’esprit, en constante amélioration de ses pratiques et à sensibiliser ses voyageurs et ses partenaires aux enjeux environnementaux et sociaux du mieux qu’elle le peut »,

indique l'agence.Son engagement est triple : externes, internes, et économiques. Il intègre aussi une boite à outils Eric & The Trip est membre d'ATR depuis 2019 et de Flockeo depuis 2020. Eric Baetens fait partie des fondateurs et membres du bureau de l’association "Respire, le tourisme de demain", avec pour but de réfléchir autour du tourisme de demain. Il est aussi membre depuis 2020 deset actionnaire au nom de l'agence de, une société à but non lucratif qui crée et finance des entreprises luttant à l’échelle mondiale contre le dérèglement climatique.L'agence est entièrement dématérialisée, sans catalogue ni aucune impression pour les voyageurs. Pour plus de sobriété numérique, Eric Baetens réduit le nombre d'appareils et propose peu de contenu éditorial en ligne. La volonté de l'agence : améliorer les pratiques "ensemble", agence et voyageurs. Des transports le moins émetteur possible et des voyages sur la durée, le respect des populations locales et de la biodiversité, et des partenaires eux-mêmes engagés.Enfin, l'agence refuse toute activité entravant le bien-être animal.2 % du chiffre d'affaires d'Eric & The Trip est consacré à des projets liés au tourisme responsable, qu'ils soient liés à la crise climatique (absorption carbone, solidarité climatique...) ou dédié à des actions de solidarité, sensibilisation et formation auprès des partenaires et des voyageurs.