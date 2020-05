Jonview adapte son offre 2021 et prépare la reprise !

Jonview, le réceptif canadien qui travaille exclusivement avec les tour-opérateurs s'est réorganisé afin de s'adapter à la crise liée à l'épidémie de coronavirus.



Le voyagiste a gardé le lien avec ses partenaires et à envoyé une dizaine de communiqué pour les tenir informer de la situation au Canada. Afin d'aider ses partenaires, Jonview leur propose de gérer les annulations à leur place.



Du côté des équipes, la majorité du personnel est en télétravail, avec 3 objectifs : service au partenaires fournisseurs, service aux partenaires clients et avancement de la programmation 2021.



Dans ce cadre, plus de 1 000 produits peuvent d'ores et déjà être réservés pour 2021 pour les individuels : circuits à départs garantis, hébergements, forfaits « Adventure & Wildlife », trains VIA Rail et Rocky Mountaineer et traversiers BC Ferries.



A côté de cela, Jonview propose désormais plus de 1 000 hébergements en prix dynamiques, " afin d’anticiper d’éventuelles variations de prix dues à la crise" .



Pour répondre au besoin de distanciation sociale, l'offre B&B a également été étoffée avec l'ajout de plus de 100 nouveaux B&B plus petits.