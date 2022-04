KPMG France et la Fevad lancent la 6e édition du challenge «Start me Up !»

start-ups innovantes en matière d'e-commerce

Partenaires pour la 6ème année consécutive, KPMG France et la Fevad lancent l’édition 2022 du challenge «Start me Up !» qui met en avant des start-ups innovantes qui font évoluer l'e-commerce en France. Un annuaire sera mis en ligne à l’issue du Challenge, sur Ecommercemag.fr ainsi que sur le site web de la Fevad.

Rédigé par Céline Eymery le Vendredi 15 Avril 2022

