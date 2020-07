Kaouann, des voyages durables, dynamiques et authentiques en Bretagne

La Côte d’Emeraude en général et surtout la partie entre la Pointe du Grouin et la Pointe du Meinga (entre Cancale et Saint-Malo), la côte est sauvage, escarpée et belle en toutes saisons.C’est l’endroit où je peux tout faire, marcher, courir, me ressourcer, aller à la plage…Une pépite « naturelle », c’est la vue sur la Rance depuis la pointe de Garel sur la presqu’île de Saint-Suliac.Une bonne adresse : le restaurant Peska à Rennes, qui travaille avec des produits de la mer.La beauté de notre pays, c’est sa diversité en terme de paysages, de cultures, d’ambiance, de gastronomie…