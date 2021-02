Kappa Club finance aux agents de voyages une formation au tourisme responsable 3 modules

Kappa Club en partenariat avec Agir pour un Tourisme Responsable et TravelPro formations finance une formation pour les agences de voyages sur la thématique du tourisme responsable.

La formation est entièrement financée par Kappa Club et évite ainsi aux professionnels du tourisme d’avoir à débourser leur cagnotte CPF ou leurs économies. Les places étant limitées, premiers arrivés, premiers servis.



Objectif : mieux connaitre le tourisme responsable et mieux appréhender les demandes grandissantes des clients.



Pour s’inscrire, c’est par ici : A compter du 11 mars, Kappa Club organise une formation au tourisme responsable qui s'adresse à tous les agents de voyages de France. La formation se tiendra à distance, elle a été mise au point en collaboration avec Agir pour Un Tourisme Responsable (ATR) et l’organisme TravelPro formations.La formation est entièrement financée par Kappa Club et évite ainsi aux professionnels du tourisme d’avoir à débourser leur cagnotte CPF ou leurs économies.Objectif : mieux connaitre le tourisme responsable et mieux appréhender les demandes grandissantes des clients.Pour s’inscrire, c’est par ici : http://www.travelproformations.fr/formation-tourisme.html?id=118

Formation organisée à distance en classe virtuelle répartie en 3 modules de 3h30 + du travail personnel



MODULE 1 : 11 MARS 2021 de 14h à 17h30

MODULE 2 : 12 MARS 2021 de 14h à 17h30

MODULE 3 : 15 MARS 2021 de 14h à 17h30



S'initier aux nombreuses vertus du tourisme responsable et en maitriser les enjeux

Découvrir les bonnes pratiques du tourisme durable dans l'univers du voyage

Connaitre le label ATR et la charte éthique du voyageur

Renforcer les arguments de vente liés au tourisme responsable et mettre en avant le bénéfice client

