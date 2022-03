Korean Air : un protocole d'accord pour promouvoir l'aviation à hydrogène

le pionnier de l’infrastructure coréenne de carburant à hydrogène

Korean Air ambitionne de devenir "", annonce la compagnie dans un communiqué.Ainsi, le 9 février 2022, la compagnie a signé un protocole d’accord avec Incheon International Airport Corporation (IIAC), Airbus et Air Liquide pour coopérer sur laet le développement des infrastructures pertinentes.L’événement, qui a eu lieu au, a réuni Soo Keun Lee (vice-président exécutif et directeur de la sécurité et des opérations de Korean Air), Hyoung-Wook Jeon (vice-président de la division Infrastructure de l’IIAC), Fabrice Espinosa (Président d’Airbus Corée) et Guillaume Cottet (Président et Administrateur délégué d’Air Liquide Corée).Le protocole d’accord ouvre la voie à, y compris la planification de la manutention au sol, la maintenance et les opérations aériennes, etet établiront respectivement une feuille de route pour l’introduction de l’hydrogène.