L'APST peut-elle encore "légalement" garantir ses adhérents ?

Des garanties qui devraient inciter les adhérents à payer sans barguigner le premier acompte 2021 dès réception.



Car si certains s'interrogent sur le bien fondé de régler cette facture, là aussi, le Règlement intérieur de l'APST est très clair.



Dans l'article 3, on peut ainsi lire que " la perte immédiate et de plein droit de la qualité de Membre de l’Association " peut se produire notamment pour " les Membres n’ayant pas acquitté leurs cotisations, contributions ou droit d’entrée après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant 15 jours et faisant expressément référence à la perte de plein droit de la qualité de Membre ".



Quant aux contre-garanties, selon nos informations, elles devraient avant tout être étudiées pour les 50 adhérents les plus importants de l'APST.



Selon un observateur proche du dossier, ce ne sont pas les petits adhérents ou ceux portant peu de risques, comme les Offices du Tourisme, qui feront l'objet d'un examen très approfondi.



En revanche, certains grands réseaux de distribution, des autocaristes, des groupistes pourraient avoir à justifier de nouvelles garanties, libérables à première demande, plutôt que d'engagements sur des biens immobiliers.



Qu'en sera-t-il notamment de TUI France, dont le montant des contre-garanties s'élèverait à 20 M€, mais sous forme d'une lettre de confort, selon nos informations, alors que le montant de ses avoirs avoisinerait les 80 M€ ?



On le comprendra aisément, l'APST démarre 2021 avec une multitude de challenges à relever.



En attendant l'arrivée d'un mandataire ad hoc (là aussi, dans combien de temps ?) et certainement d'un manager de transition, le fonds de garantie prépare le terrain pour sortir au plus vite de cette crise.



Mais il lui faudra davantage œuvrer avec l'Etat, qui devra peut-être passer à la vitesse supérieure afin de mener au plus vite cette transition.



D'ici là les adhérents devront serrer les dents et continuer à exercer du mieux qu'ils le pourront. Au final, ils n'auront pas vraiment le choix que de se plier aux règles, car les chances sont infimes de pouvoir changer de garant financier par les temps qui courent...