APST : le montant des défaillances liées au covid-19 pourrait être compris entre 44 M€ et 134 M€

"L'APST traverse une période très difficile" a reconnu Alix Philipon, Présidente de l'Association lors de la visio-conférence organisée par les Entreprises du Voyage mardi 19 janvier 2021.



L'organisme de garantie doit en effet faire face à un double effet ciseau : le sinistre de Thomas Cook dont le montant atteint 42M€ et les conséquences de la crise liée au covid-19.



La présidente de l'APST a tenu à rappeler dans le cadre de la faillite de Thomas Cook : "Nous avons évité à de nombreux TO de grandes difficultés de trésorerie. Nous avons rapatrié dans l'urgence 11 000 clients. Au total 30 000 pax ont été rapatriés, et nous avons préservé l'image de la profession".



Concernant les comptes de l'association, Alix Philipon précise : "L'APST avait constitué un fonds de réserve : le fonds de garantie entre 2016 et 2018 avait progressé de 16,8 M€. Au 30 juin 2019, avant la faillite de Thomas Cook, le fonds de garantie se montait à 28 M€."



Pour régler la facture Thomas Cook elle explique : "la vente de l'immeuble dont l'APST est propriétaire à 95% ajoutée à la trésorerie que nous avions à l'époque permet de solder le sinistre Thomas Cook."