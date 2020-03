L’Association des Clubs de vacances Qualité garantie met fin à son activité

Clap de fin pour l'Association des Clubs de vacances Qualité garantie.



D'ici l'été 2020, l'entité fermera ses portes. "Les membres de l’Association des Clubs de vacances Qualité Garantie se sont réunis pour leur Assemblée Générale annuelle le jeudi 27 février 2020.



A cette occasion, ils ont évoqué l’avenir de l’association quelques mois après le dépôt de bilan de Thomas Cook le 23 septembre 2020. " indique un communiqué qui annonce la fin de l'association.



" Pour réagir à cette situation et continuer à défendre une vision qualitative et exigeante des Clubs de vacances, l’association s’est investie dans l’opération des audits blancs confidentiels et gratuits, lancée à l’automne pour tenter de recruter de nouveaux adhérents.



Si certains TO, ont malheureusement esquivé cette opportunité, ceux qui ont été audités remplissaient presque l’ensemble des critères du label, à l’exception de quelques points sensibles à améliorer, induisant un investissement financier conséquent qu’ils n’étaient pas prêts à réaliser à court terme.



Devant l’alternative de devoir réduire les exigences de certains critères de la charte pour recruter, ce qui est contraire à l’esprit du label et de ne pas avoir les moyens financiers de poursuivre la communication maintenant installée en BtoB auprès du grand public, (démarche indispensable à la visibilité du label auprès du consommateur), il a été décidé de mettre fin à l’association à l’issue de la saison d’été 2020 (31 octobre 2020).



D’ici là, 124 Clubs labellisés sont commercialisés pour la saison d’été 2020 (18 Bravo Clubs, 19 Clubs Coralia, 21 Kappa Club, 35 clubs Lookéa, et 31 Clubs Marmara). "