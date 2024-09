L’Egypte va lancer une campagne de promotion en France

guerre désastreuse à Gaza

un impact

l’Egypte est un pays sûr

la grande diversité de son offre

Chez nous, il n’y a pas que les pyramides, des tombes dans la vallée des rois et des temples à Louxor

Ces villes ne sont pas assez promues, s’est-il exclame, pourtant elles comptent beaucoup de beaux hôtels, des sites antiques, des musées mais aussi des sites emblématiques juifs et coptes !

nous collaborons ensemble et nous offrons des packages communs Égypte -Jordanie-Arabie saoudite

Pour autant, Amr El Kadi a reconnu que la «» et les autres sources tensions géopolitiques au Moyen-Orient avaient «» le tourisme égyptien.Non seulement la forte hausse des arrivées de touristes internationaux escomptée en début d’année par l’Egypte s’est muée en un petit 4% comme évoqué ci- dessus, mais le trafic comme les revenus du canal de Suez ont baissé.Pourtant, a martelé hier Amr El Kadi, «». Et de donner en exemple le désert du Sinaï ouPour préserver sa vocation touristique, l’Egypte -c’est une belle destination d’Hiver- va désormais s’employer à mettre en avant «».», s’est exclamé Amr el Kadi. Et de citer les 1200 hôtels, la grande diversité d’activités sportives, les 2900 km de côtes le long de la Méditerranée et de la mer rouge , les récifs coraliens et les 750 espèces de poissons exotiques de la mer rouge, les déserts, les oasis comme Siwa et aussi les villes du Caire et d’Alexandrie qui pourraient devenir une fantastique destination urbaine de 4 jours.». Malheureusement, le grand (et très attendu) nouveau musée du Caire qui aurait pu booster cette destination n’est toujours pas complètement terminé et malgré les explications de Amr El Kadi, son ouverture ne semble pas devoir être immédiate.Les projets touristiques pharaoniques déployés par l’Arabie saoudite, dans le désert, à NEOM mais aussi sur la mer rouge, ne vont -ils pas faire de l’ombre a l’offre de l’Egypte ? Amr el Kadi a préféré botter en touche et souligner : «».