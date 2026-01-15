L'Hôtel du Louvre la joue... Emily in Paris !

Emily in Paris

"donnera un coup de jeune à l'image de l'établissement"

"accroîtra sa visibilité"

Si la série met en scène un Paris idéalisé et éminemment désirable, l'Hôtel du Louvre file aussi la métaphore avec, au bar,et un tea time à l'avenant, avec de délicieux macarons rosés. Et, à la brasserie, un menu typiquement français avec, par exemple, soupe à l'oignon et escargots, a expliqué à TourMaG, Marine Douteau, Associate Director of Sales de l'hôtel.Cette mise en avant - elle aussi un peu fantasmée - du monde d'(dans la série, l'héroïne ne mange pas d'escargots !) devraitMarine Douteau estime que cette mise en avant d'etPar ailleurs présent sur les réseaux sociaux, l'Hôtel du Louvre fait partie du réseau Hyatt. La venue de la clientèle anglo-saxonne devrait s'en trouver boostée.Aujourd'hui, la clientèle de l'Hôtel du Louvre est principalement une clientèle de loisirs. Parmi elle, des couples, des jeunes mariés (car Paris conserve l'image d'une ville romantique), des mères et filles faisant une escapade ensemble (c'est très tendance) et, bien sûr, des familles voyageant avec plusieurs générations (c'est encore plus tendance).A leur intention notamment, mais pas seulement, l'Hôtel du Louvre propose jusqu'à la fin février des tarifs spéciaux (490€ la chambre) pour les groupes réservant 10 chambres. Une manière astucieuse de rendre désirable un voyage pendant l'hiver parisien.