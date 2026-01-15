L'Hôtel du Louvre la joue... Emily in Paris !

La série "Emily in Paris", diffusée sur Netflix, est un succès mondial.
Et l'iconique Hôtel du Louvre situé justement près du musée du Louvre, entre le Palais-Royal et l’Opéra Garnier, compte bien en profiter en mettant en scène l'héroïne de cette série dans son bar et son restaurant.
De fait, cet établissement emblématique du 1er arrondissement de Paris a la légitimité pour le faire : la cinquième saison d’Emily in Paris a posé ses caméras dans ses murs pour y tourner un passage de son huitième épisode.
Membre de Hyatt - The Unbound Collection, ce 5 étoiles cultive un équilibre subtil entre tradition et modernité.
Il est l'héritier d'un premier hôtel de 700 chambres érigé en 1855, sous Napoléon III (juste en face de sa position actuelle) dans le plus pur style haussmannien.
Par la suite, il a traversé la rue pour migrer à son emplacement actuel et séduit de grands noms du monde littéraire et artistique : Flaubert, Zola, Jules Verne, Pissarro...
Récemment rénové à deux reprises, cet hôtel de luxe compte aujourd'hui 164 chambres dont 57 suites (à partir de 600€ la nuit).
Il affiche un décor parfaitement en ligne avec le Paris patrimonial fantasmé d'Emily Cooper et l'esthétique léchée de la série : les salons sont élégants, l'immense verrière est baignée de lumière, la brasserie, typiquement parisienne elle aussi, sert des plats français tels que la sole meunière et les crêpes Suzette.
Quant au bar, décoré avec des plantes, il se veut un clin d'œil à une passion de Napoléon III (pour l'herboristerie !).
Accroître la visibilité, donner un coup de jeune
L'Hôtel du Louvre, un emplacement idéal à deux pas du musée du même nom et de la Comédie française - Photo : PB
Si la série met en scène un Paris idéalisé et éminemment désirable, l'Hôtel du Louvre file aussi la métaphore avec, au bar, des cocktails spéciaux Emily et un tea time à l'avenant, avec de délicieux macarons rosés. Et, à la brasserie, un menu typiquement français avec, par exemple, soupe à l'oignon et escargots, a expliqué à TourMaG, Marine Douteau, Associate Director of Sales de l'hôtel.
Cette mise en avant - elle aussi un peu fantasmée - du monde d'Emily in Paris (dans la série, l'héroïne ne mange pas d'escargots !) devrait renforcer l'image "art de vivre à la parisienne " chère à l'établissement.
Marine Douteau estime que cette mise en avant d'Emily in Paris "donnera un coup de jeune à l'image de l'établissement" et "accroîtra sa visibilité".
Par ailleurs présent sur les réseaux sociaux, l'Hôtel du Louvre fait partie du réseau Hyatt. La venue de la clientèle anglo-saxonne devrait s'en trouver boostée.
Aujourd'hui, la clientèle de l'Hôtel du Louvre est principalement une clientèle de loisirs. Parmi elle, des couples, des jeunes mariés (car Paris conserve l'image d'une ville romantique), des mères et filles faisant une escapade ensemble (c'est très tendance) et, bien sûr, des familles voyageant avec plusieurs générations (c'est encore plus tendance).
A leur intention notamment, mais pas seulement, l'Hôtel du Louvre propose jusqu'à la fin février des tarifs spéciaux (490€ la chambre) pour les groupes réservant 10 chambres. Une manière astucieuse de rendre désirable un voyage pendant l'hiver parisien.
