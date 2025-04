Le monde du cinéma, un atout pour les hôtels de luxe ?

"ne dispense pas cette destination de faire preuve de créativité".

Le tournage d'un film, c'est un atout volatile"

Cet établissement est trop connoté festival ; en plus, il a un peu vieilli et son rapport prix/services n'est pas optimum. Quand on veut du charme, du haut standing, on va ailleurs

vendre plutôt le Carlton ou le Cap d'Antibes. Voire Monaco ou Eze".

La table ronde animée par l'avocate Emmanuelle Llop , fondatrice du cabinet Equinoxe Avocats, experte en droits du tourisme, aérien et loisirs, et Annette Botticchio , experte en accompagnement commercial des hôteliers, a permis à uned'échanger leurs expériences.Leur nombre avait volontairement été limité pour que la rencontre se tienne dans une ambiance de club et que tous les partenaires présents puissent s'exprimer.Parmi eux, desGaëlle Grelat, pour; Isabelle Jaouen, pour; Baptiste Martin pour; Maxi Nagel-Queron pour; Maria Assunta de Mari deEtaient également présents des représentants d'agences haut de gamme et autres professionnels évoluant dans le secteur du luxe.A en croire la majorité des intervenants,C'est le cas pour Deauville et pour les hôtels Barrière de cette station balnéaire normande où ont eu lieu de nombreux tournages de films et où se tient le Festival du film américain. Toutefois, cela, a tout de même observé Isabelle Jaouen des Etangs de Corot, un quatre étoiles de Ville-d'Avray (92) qui espère décrocher prochainement sa cinquième étoile. Qui se souvient en effet que dans cette ville de la proche banlieue de Paris fut tourné en 1962 un film à succès titré "Les Dimanches de Ville-d'Avray" ?Par ailleurs,, plusieurs intervenants faisant, à ce propos, référence à l'hôtel Martinez.", ont même regretté, en substance, plusieurs agences, assurant "