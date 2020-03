L'Indonésie interdit temporairement l'entrée des Français sur son territoire

L'Indonésie prend à son tour des mesures pour éviter la propagation du COVID-19 sur son territoire.



Le pays vient d'annoncer toute une série de mesures temporaires dont l’interdiction d'entrée ou de transit en Indonésie pour les visiteurs / voyageurs qui ont voyagé en France et dans 7 autres pays (Iran ; Italie ; Vatican ; Espagne ; Allemagne ; Suisse ; Angleterre) au cours des 14 derniers jours.



Le gouvernement indonésien a également suspendu sa politique d'exemption de visa pour les séjours de courte durée, les VISA On Arrival et les facilités diplomatiques / de service sans visa pour tous les pays, pour une période d'un mois.



Tous les étrangers / voyageurs qui souhaitent visiter l'Indonésie doivent obtenir un VISA conformément à l'objet de leur visite. Sur demande, les candidats doivent fournir un certificat de sante délivré par les autorités sanitaires compétentes de leurs pays respectifs.