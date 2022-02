Appli mobile TourMaG



L’Indonésie rouvre ses frontières aux voyageurs internationaux

Depuis le 04 février dernier, les voyageurs peuvent de nouveau se rendre en Indonésie. Avant de pouvoir profiter de ces paysages de rêves, une quarantaine de 5 jours est imposée.

Lundi 7 Février 2022





A priori, les vols directs n’ont pas encore repris. Cependant, la compagnie aérienne Singapore Airlines souhaite que ses vols vers Bali (au départ de Singapour) reprennent à partir du 16 février 2022, et la compagnie aérienne Fly Garuda Indonesia a opéré son premier vol direct international depuis 2 ans en provenance de Tokyo ce 04 février (12 passagers à bord). Ce vendredi 04 février, et pour la première fois depuis la pandémie, l’ Indonésie a recommencé à accueillir les voyageurs vaccinés du monde entier. Les voyageurs français, ainsi que les voyageurs originaires de 14 autres pays, ne pouvaient plus s’y rendre depuis début janvier, car le variant Omicron se propageait trop rapidement dans l'Hexagone.Cependant, pour des raisons de sécurité évidentes, une quarantaine s’applique. En effet, les voyageurs ayant un certificat de vaccination complet ont l’obligation de s’isoler pour une durée de cinq jours, tandis que les voyageurs qui ont reçu une dose devront s’isoler pendant 7 jours.Cette décision peut d’ailleurs paraître étonnante, puisqu’en ce début d’année, le pays connaît une augmentation constante des cas de Covid-19, qui serait dû au variant Omicron, selon les autorités.L'Indonésie, et notamment l’île de Bali, sont dépendantes du tourisme, qui reste l’un des piliers majeurs de l'économie indonésienne. Aujourd’hui, et ce depuis le début de la pandémie, ce secteur est fortement affaibli. L’Indonésie a longtemps été le pays le plus touché par la pandémie dans l’Asie de l’Est. Sur les 270 millions d’habitants que compte le pays, plus de 4 millions de cas dû à la Covid-19 ont été recensés. C’est donc pour redynamiser ce secteur que le pays a décidé de rouvrir ses frontières.Pour se rendre en Indonésie, il faudra réaliser un test PCR, puis une quarantaine de cinq jours et 4 nuits dans un hôtel à Bali. Si ces formalités sont respectées, les voyageurs vaccinés pourront circuler librement dans l’archipel.A priori, les vols directs n’ont pas encore repris. Cependant, la compagnie aérienne Singapore Airlines souhaite que ses vols vers Bali (au départ de Singapour) reprennent à partir du 16 février 2022, et(12 passagers à bord).

Les documents à préparer et à fournir

En savoir plus sur les restrictions de voyage en Indonésie. Beaucoup de documents à fournir restent inchangés. Les voyageurs devront présenter :- Un passeport et un visa valides- Un test PCR négatif qui ne doit pas dépasser les 48 heures avant le départDepuis le début de la crise sanitaire, d’autres documents sont à justifier :- Une carte de vaccination en anglais, attestant de la vaccination complète du voyageur- Une preuve de la réservation d’une chambre d’hôtel pour la durée de la quarantaine- Une preuve d’assurance voyageLes autorités indonésiennes demandent également :- Le téléchargement de l’application de traçage “eHAC Indonesia”. Les voyageurs devront remplir la “carte d'alerte sanitaire en Indonésie”. Le QR code obtenu devra être présenté aux autorités à l’arrivée- La réalisation d’un nouveau test PCR à l’arrivée et à J+5, soit au terme de la quarantaineLes voyageurs qui ne sont pas entièrement vaccinés devront compléter un certificat de voyage avant de se rendre en Indonésie.À noter que les mesures d’exemption de visa et de délivrance des visas à l’arrivée pour les séjours touristiques restent suspendues.

Les mesures sanitaires sur place En arrivant en Indonésie, il est important de respecter les règles sanitaires sur place :



- Des mesures de détection des symptômes seront réalisées sur les voyageurs à leur arrivée en Indonésie, que ce soit à l’aéroport, dans les ports indonésiens ou aux différentes frontières terrestres

- Le port du masque est obligatoire dans les lieux publics et en extérieur

- Les distanciations physique et sociale sont à respecter

- Il faut justifier des certificats de vaccination à l’entrée de nombreux centres commerciaux, lieux publics, et transports publics

- La prise de la température peut être demandée à l’entrée de plusieurs bâtiments

L’Indonésie, destination idéale pour un séjour dépaysant Depuis le 04 février, il est enfin possible de se rendre en Indonésie, pays qui saura dépayser les voyageurs du monde occidental, aussi bien par sa culture fascinante que par ses paysages époustouflants, dignes des meilleurs films de science fiction.



Cet archipel aux milliers d’îles saura plaire aux visiteurs en quête d’aventure, ou ceux à la recherche de sites culturels grandioses.

Difficile de ne pas commencer par "l'incontournable", l’île de Bali. Cette île, connue pour ses rizières en terrasse de Jatiluwih (classées à l’UNESCO), regorge de temples sacrés. L’un d’eux surplombe la mer : le temple hindouiste de Tanah Lot. Ce célèbre temple daterait du XVIème siècle, et attire chaque année de nombreux touristes et pèlerins.



L’île de Java possède également de nombreux joyaux architecturaux et naturels. En son cœur y est installé l’un des plus importants sites bouddhiques du monde : Borobudur. Cette merveille, construite avec des blocs de pierres volcaniques, est également inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Plus à l’Est, dans le parc national de Tengger-Bromo-Semeru, se trouve le volcan de Bromo. Ce dernier culmine à 2329m d’altitude et est lui-même entouré par d’autres volcans, dont l’un d’eux, celui de Semeru, crache régulièrement de la fumée.



Les amateurs de plongée seront également ravis : les Rajat Ampat profite d’une vie sous-marine des plus diversifiées au monde.

Enfin, pour les personnes à la recherche de festivités et d’animations : rendez-vous sur l’île de Gili. En plus d’être une île dynamique, elle possède des plages paradisiaques, où la mer d’un bleu turquoise laisse deviner les récifs coralliens préservés.

