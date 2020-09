L'Italie impose un test PCR à l'entrée pour certains voyageurs français

Dans ses Conseils aux Voyageurs, le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères, précise :



Où réaliser le test sur place ?



- Entrée par un aéroport : soit un test antigénique avec résultat dans les 30 minutes et mise en œuvre immédiate de la mesure d’isolement s’il est positif ; soit un test PCR avec résultat communiqué dans un délai pouvant aller jusqu’à 72h à la personne qui, en attendant le résultat, doit s’isoler.



- Entrée par frontière terrestre ou maritime : ces voyageurs devront contacter l’agence de santé locale de leur région (liste par région) pour réaliser le test dans les 48h suivant l’entrée en Italie et s’isoler en attendant les résultats.



Que se passe-t-il si le test est positif ?



Si le test réalisé en Italie est positif, le voyageur sera placé en isolement (dans un logement à ses frais) et ne pourra repartir d’Italie qu’à l’issue de la quarantaine et à la condition de deux tests négatifs et consécutifs réalisés à 24 heures d’intervalle (en cas de test positif, la quarantaine est prolongée). Il est donc préférable de réaliser votre test avant d’arriver en Italie pour éviter tout désagrément.



Vous arrivez d’une autre région française



Les voyageurs en provenance d’une autre région peuvent entrer librement en Italie (y compris pour du tourisme), ne sont pas soumis à une quarantaine et ne doivent pas présenter de test Covid.



Catégories particulières (transfrontaliers, personnel naviguant, transit, etc.) :



Il convient d’attendre la publication des textes officiels pour connaître l’ensemble des dispositions concernant les catégories particulières de voyageurs.