L'OT des îles Vierges britanniques lance un nouveau site Web

Le nouveau site sera lancé en anglais et sera complété par des versions dans plus de 10 langues. Par ailleurs le portail sera mis à jour quotidiennement pour tenir informer les voyageurs des dernières actualités.



"Notre plateforme était devenue obsolète et présentait un certain nombre de défis qui remontaient à 2017. Je suis heureux que nos équipes de marketing et de développement commercial disposent désormais d'un site web entièrement fonctionnel. Ce site sera utilisé dans le cadre de nos actions et de nos différentes campagnes marketing ", a déclaré le directeur adjoint du tourisme, Rhodni Skelton.



"Notre objectif est d'avoir le portail d'information le plus complet qui soit sur les îles Vierges britanniques", a déclaré James Kelley, coordinateur du marketing numérique de BVITB et chef de projet.