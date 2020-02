L'Office National du Tourisme de Thaïlande et Thai Airways International fêteront leur 60ème anniversaire à l'occasion du DITEX 2020

La Thaïlande sera la destination à l'honneur pour la 16ème édition du DITEX, son Office de Tourisme, sa Compagnie Nationale et ses partenaires vous donnent rendez-vous sur leur stand tout au long de ces 2 jours de salon pour vous présenter leurs nouveautés.

le Mercredi 19 Février 2020

destination à l'honneur de cette 16ème édition.



Nous aurons l'occasion durant ces deux jours de salon de vous donner tous les arguments nécessaires à la promotion de notre destination.

Nous vous détaillerons toutes les nouveautés de ce pays aux multiples facettes que l'on ne présente plus, mais qui évolue sans cesse entre tradition et modernité, afin de toujours vous proposer de nouvelles découvertes et de nouvelles thématiques de voyage.



Destination la plus populaire d'Asie, la Thaïlande présente de multiples visages bien différents, les splendides plages du sud telles que Phuket, Samui ou Pattaya, une dimension culturelle très riche avec les temples, les différentes ethnies du nord et les anciennes capitales autour desquels s'articulent de nombreuses possibilités de circuits, et bien sûr la vie citadine trépidante de sa capitale Bangkok.



Forte de sa diversité et de son dynamisme la Thaïlande offre également toute une palette d'activités différentes telles que les soins du corps illustrés par le fameux "massage thaï", la découverte des parcs nationaux et réserves maritimes pour les amoureux de nature et de sports, la fameuse gastronomie thaïlandaise avec depuis 2018 une reconnaissance par le célèbre guide Michelin.

Depuis quelques années le développement toujours plus important d'un tourisme vert qui valorise la protection de la nature et met l'individu au premier plan par la coopération avec les populations locales.



Contact Office National du Tourisme de Thaïlande - 90, avenue des Champs-Elysées, 75008 PARIS :



• Tél : 01 53 53 47 00 - Fax : 01 45 63 78 88

• Courriel :

• Horaires d'ouverture : 09h30-12h30 / 13h30-17h30 du lundi au vendredi

Métro Georges V - Franklin Roosevelt

THAI, la compagnie Nationale de Thaïlande opère des lignes régulières entre la France et la Thaïlande depuis 1975.

Aujourd'hui Paris est relié à Bangkok 10 fois par semaine sans escale ! Nous proposons ainsi à vos clients 7 vols de jour opérés en B777 -300ER et 3 vols de nuit en A350-900 et inversement au retour.

Avec un temps de vol de 11h30 à l'aller et 12h30 au retour il 's'agit de la route la plus directe pour rejoindre notre hub de Bangkok, en offrant toujours plus de choix dans les horaires et de meilleures correspondances vers le reste de la Thaïlande, l'Asie et l'Australie.



Un voyage réussi vers l'Asie commence avec THAI. Notre compagnie, à nouveau présente dans le Top 10 2019 des meilleures compagnies au monde (classement Skytrax) accueillera vos clients selon la traditionnelle hospitalité thaïlandaise. Ils découvriront le raffinement du service THAI et le confort de nos cabines et de nos sièges.

Afin d'offrir une alternative de qualité aux compagnies à bas coûts opérant sur la zone Asie du sud-est, THAI renforce sa synergie avec sa filiale à 100% THAI SMILE en continuant de lui transférer les opérations de plusieurs lignes domestiques et régionales au départ de l'aéroport principal de Bangkok, Suvarnabhumi.



THAI et sa filiale THAI SMILE soucieuses de faire du développement durable leur priorité, lancent cette année le programme "Save Food Save the World" qui consiste en une réduction du gaspillage alimentaire et de l'utilisation des plastiques à usage unique

Dans le cadre du renouvellement de sa flotte et de l'amélioration constante de ses services, THAI prévoit prochainement l'achat ou la location de 38 nouveaux appareils pour un budget de 156 milliards de bath accordé par le ministère des Transports Thaïlandais.



contact réservation :



• Téléphone : 01 55 68 80 70

• Email :

• site web :

Bangkok Airways est la première compagnie aérienne privée Thaïlandaise, élue 4 étoiles par Skytrax et récompensée en tant que meilleure compagnie aérienne régionale au monde et en Asie en 2019.



Aujourd’hui, elle fait voyager des passagers venant du monde entier, grâce à ses accords et partage de code avec des compagnies aériennes régulières, vers une trentaine de destinations à travers la Thaïlande et l’Asie.

Koh Samui, Phuket, Trat (Koh Chang), Krabi sont parmi les destinations balnéaires les plus populaires, et Sukhothai, Luang Prabang, Siem Reap (Angkor), sont des sites inscrits au patrimoine mondial de l’humanité.



Nos destinations sont desservies avec une flotte de 40 appareils, composée de 2 ATR72-500s, 13 ATR72-600s, 16 A319s et 9 A320s.

Bangkok Airways se positionne comme une Boutique Airline pour ses services offerts et personnalisés, tels que l’accès gratuit dans les salons Boutique Lounge, les plateaux repas, la franchise de bagage, etc.



Contact :



• Service commercial :

• Help Desk agences :

• Tel : 01 53 43 53 45

Climats du Monde, TO spécialiste de l’Asie et TO Numéro 1 vers la Thaïlande, au service des agences de voyages depuis 1993.

Une brochure de 400 pages dont 140 consacrées à la Thaïlande, avec des circuits en groupe, en privatif, à la carte, des combinés, des croisières...



« Climats du Monde : la Thaïlande de toutes vos envies »



Contact Résa :



• Téléphone : 04.91.15.70.20

• Adresse : 25-27 Rue Breteuil - 13006 Marseille

AKARYN Hotels group est un petit groupement privé de 6 boutique-hôtels 5* à Hua Hin, Phuket, Chiang Mai et Bangkok.

Toutes les propriétés sont référencées SLH: ce sont des adresses encore confidentielles et à taille humaine.



Nos deux marques Aleenta et akyra ont des identités fortes et uniques ; certains hôtels sont le choix idéal pour célébrer un mariage ou une lune de miel, ou bien faire une retraite de yoga ou de développement personnel. Ceux situés en ville sont loin des classiques touristiques et offrent au voyageur une découverte de quartiers plus typiques, où les locaux sortent.

Enfin, tous nos hôtels sont sans plastique à usage unique et participent à notre fondation Pure Blue Foundation.



Contact :



Mylène Campalto - Représentante commerciale

• Téléphone : +33 4 78 72 20 65

• Mail :

ASIAJET



- Un réceptif français spécialisé dans la création de voyages en Asie du Sud-Est depuis 1993

- Le spécialiste des voyages en Thaïlande, Vietnam, Laos, Birmanie et Cambodge

- Une équipe d'experts français sur le terrain

- Des programmes novateurs, originaux et insolites

- Une assistance et un service de conciergerie français à disposition pendant le séjour



Nos départements :

INDIVIDUELS SUR MESURE

Tout est pris en compte pour que votre projet devienne votre voyage taillé sur mesure pour une découverte authentique de nos destinations.



GROUPES

Des offres sur mesure adaptées aux envies et au budget de tous. Notre équipe met à votre disposition son savoir-faire, sa réactivité et ses conseils pour vos voyages en groupe.



CIRCUITS REGROUPÉS

Des circuits regroupés francophones accompagnés par des guides locaux qui sauront partager leur passion avec vous. Tous nos circuits ont été élaborés par nos soins afin que vous puissiez découvrir les multiples facettes de nos destinations.



MICE/INCENTIVE

Nos experts vous guident dans la réalisation de l'intégralité de vos projets en adéquation avec l'identité de l'entreprise, sa communication, ses valeurs et en s’adaptant à ses contraintes stratégiques et budgétaires.





Contact :



Xavier Dubail (ซาวีเย่) - Director of Communication & Marketing

• Mail :

• Mobile/Whats App : +66806023501

