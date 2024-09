L'assurance voyage à l'heure de l'IA

Les cotations, la gestion des sinistres, l'IA est de plus en plus présente et son application bouleverse les habitudes de travail.

Rédigé par Bertrand Thorel, Valeurs Assurances le Mardi 17 Septembre 2024

Une tendance de fond Selon le cabinet KPMG qui a fait une étude de fond "l’IA n’est plus une nouveauté dans le secteur de l’assurance, son utilisation ne se limite plus à la composition de texte et aux services d’assistance à la clientèle. En effet, elle sert également à automatiser le processus de demande de gestion, à détecter les fraudes, à vendre des produits d’assurance et même à assurer la conformité réglementaire. L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique aident les assureurs à évaluer plus précisément les risques et à présenter des offres d’assurances hautement personnalisées. De telles prévisions peuvent expliquer en partie pourquoi le marché mondial des assurances alimenté par l’IA ne cesse de croitre".

Des offres créées en temps réel pour le client Avec l'IA, lors de la souscription d'une assurance voyage en fonction, de l'âge de la personne, de la durée de son voyage, de la destination et du prix de son voyage ; un tarif peut être proposé en temps réel avec les meilleures garanties en annulation, assistance rapatriement. En posant des questions, l'IA déduit le profil du client et affine une offre qui répond au mieux à ses besoins.



Elle peut également évaluer le risque sur des lignes de produits par ses critères et revaloriser un tarif pour améliorer le sinistre à prime de la compagnie d'assurance.



Le multilingue est aussi d'une grande aide pour les traductions dans les compagnies d'assurances car il permet de générer des documents normés sur plusieurs populations de clients et favorise le développement de parts de marché à l'international.



Des compagnies d'assurances utilisent déjà avec succès ces fonctions ; il en résulte une vitesse de réponse impressionnante et une amélioration de leurs résultats techniques dans le respect des normes exigées par la réglementation.





La gestion des sinistres La gestion des sinistres est une activité assez encadrée, la protection des données personnelles, le secret médical et un calcul de la valeur de l'indemnisation au plus juste. La gestion d'un dossier par l'IA peut être complète mais elle se heurte à l'analyse médicale.



Une IA n'a pas un doctorat en médecine et ne peut prévaloir de l'état d'un client même si elle comprend et que d'une manière technique pourrait se permettre de donner un avis. J'ai donc demandé au service juridique d'une compagnie d'assurance sur le procédé : la réponse a été sans appel, c'est totalement illégal. Le juriste m'a bien précisé que l'utilisation de l'IA ne peut se résoudre, pour la gestion d'un dossier médical, qu'à des calculs d'indemnisation suivant une évaluation par un expert assermenté.

Toutes compagnies d'assurances ou courtier gestionnaire qui utiliserait une IA en lieu et place d'un médecin s'exposerait à de lourdes amendes suivant la directive européenne.



De nombreux acteurs publics et privés s'accordent sur le fait que l'évolution du numérique repose aujourd'hui sur le déploiement de systèmes d'IA. Reconnaissants de cette réalité, les 193 États membres de l'UNESCO ont adopté en novembre 2021 la Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle, le premier instrument normatif mondial en la matière. Cette recommandation met l'accent sur la protection des droits de l'homme et de la dignité humaine, en consolidant des principes fondamentaux tels que l'équité et la transparence, tout en soulignant l'importance de la responsabilité humaine dans le contrôle des systèmes d'IA. Une intelligence artificielle de confiance doit intégrer des caractéristiques telles que la transparence, l'éthique, la sécurité, la responsabilité et l'interprétabilité. Ces critères sont indispensables pour créer des systèmes fiables, respectueux des normes éthiques, et capables d'inspirer la confiance des utilisateurs et du public.



Une IA sous surveillance Quand les compagnies d'assurances adoptent l’IA pour automatiser leurs processus d’affaires, gérer le risque ou améliorer l’expérience client, les assureurs ou les courtiers doivent respecter plus d’exigences réglementaires liées à l’IA, à la conformité ESG et à l’éthique.

La loi sur l’IA de l’Union européenne, par exemple, durcit la réglementation en la matière en instaurant plusieurs catégories « à risque élevé » et sert maintenant de norme pour les autres pays qui souhaitent réglementer plus efficacement l’usage de cette technologie.

L'IA est un très bon outil et bouleverse notre façon de travailler mais elle est soumise à des contraintes qui sont bien humaines.

Lu 101 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Un touriste tombe d'une échelle à Tahiti et devient impuissant Assurance voyage, avons-nous besoin de toutes ces garanties ?