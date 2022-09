L'écologie est "le grand défi du tourisme spatial"

Par le pur des hasards. J’étais à Ottawa où je réside quelques mois par an. A un café en bas de chez moi j’engage la conversation avec un client et après quelques échanges, il m’apprend qu’il travaille pour une société canadienne qui prépare des fusées pour faire des voyages dans l’espace.Totalement interloqué, je remonte chez moi et me précipite sur l’ordinateur. Et là, c’est la révélation : des centaines et des centaines de pages consacrées au "Space Tourism". C’était il y a une quinzaine d’années…Depuis je n’ai cessé de m’intéresser au sujet. C’était pour moi le début d’une véritable aventure. Inutile de vous dire que les premières années étaient particulières. Quand je parlais du Tourisme Spatial on me prenait au mieux pour un "gentil fantaisiste". Quand Jean-François Rial est devenu pour un temps l’agent général de Virgin Galactic, j’ai commencé à avoir un peu plus de crédibilité dans mon discours, du moins dans la profession, et je l’en remercie.Ensuite mon premier livre "Le Tourisme Spatial" à la Documentation Française en 2009 et sous l’égide du Conseil National du Tourisme a définitivement assis mon expertise en ce domaine.Au début ce n’était pas évident, je me souviens de ma première présentation sur le sujet à un congrès Selectour à l’époque sous la Présidence de Philipe Demonchy, il y maintenant un peu plus de dix ans.Inutile de vous dire que l’auditoire était quelque peu dubitatif… c’est le moins que l’on puisse dire ! Néanmoins quelques-uns étaient venus à la fin de la séance pour me poser des questions et semblaient intéressés. Je me souviens plus particulièrement de deux d’entre elles : Roch Guilabert avec lequel j’ai créé par la suite l’Institut Européen du Tourisme Spatial et Jean-Pierre Lorente pour lequel un an plus tard j’intervenais à son congrès sur le thème "Rien n’est impossible". Ensuite les choses ont suivi leur cours.Aujourd’hui, le message est un peu plus difficile à faire passer car si l’intérêt est toujours là par contre on se heurte au problème écologique. La nouvelle génération étant plus préoccupée par la sauvegarde de la planète que par le tourisme spatial, qu’elle considère comme un élément pollueur.C’est d’ailleurs le grand défi du tourisme spatial, qui l’a compris et fait de nombreux efforts en ce domaine : recherche de "carburants verts", dépollution des débris dans l’espace, étude sur de nouveaux types de lanceurs… d’où l’idée de mon nouveau livre "Tourisme Spatial et Ecologie".