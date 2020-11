L’incontournable escapade depuis Prague : la Bohême orientale

Située à l’Est de Prague, Litomysl est un peu la porte d’entrée sur la Moravie. Elle a ceci de particulier qu’Si les grandes arcades de la place centrale et ses façades baroques nous rappellent l’Italie, Litomysl reste un bijou d’architectures issu en grande partie de la période dite de « recatholisation », d’où l’effet carton- pâte qui vous tiendra le nez en l’air tout au long de votre visite.Venons-en àPorteuse d’identité nationale, la musique est certainement l’une des formes d’expression les plus justes de « l’âme tchèque ».De célèbres compositeurs y ont vu le jour comme Antonin Dvorak ou Bedrich Smetana , ce dernier étant justement originaire de Litomysl.La ville organise en sa mémoire: le « Festival de Smetana », qui se déroule chaque année sur la période de mi- juin à début juillet.Des formations classiques, des solistes venus du monde entier occupent les devants de la scène centrale placée dans le parc du Château Renaissance et dont l’acoustique est absolument superbe.Les amoureux de cuisine traditionnelle apprécieront quant à eux le, organisé en mai dans les restaurants de la ville et au grand air, sur la place centrale.Hôtels et restaurants qui, d’ailleurs, ont très bonne réputation ( l’Hôtel Zlata Hvezda l’Hôtel Aplaus des intérieurs modernes et un service de haute qualité, tout cela dans une villequi semble toujours en ébullition.